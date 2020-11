Covid-19: la situation sanitaire reste très inquiétante en Pologne

Les magasins des centres commerciaux ont pu rouvrir leurs portes en Pologne mais malgré cela, les restrictions pour lutter contre le Covid-19 vont rester importantes jusqu’à la fin de l’année, et le gouvernement veut limiter les déplacements pour les fêtes de fin d’année. Le nombre de décès en Pologne continue d’augmenter avec près de 600 personnes qui sont mortes ce samedi

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglu

Si la Pologne est un des pays qui teste le moins dans l’Union Européenne, le pourcentage de test qui reviennent positif est lui le plus élevé de l’UE, il a dépassé plusieurs fois les 50%. Une tendance qui inquiète fortement Jaroslaw Fedorowski, de la Fédération des hopitaux polonais.

« La situation est presque critique, car on observe toujours pas une baisse importante du nombre de personnes hospitalisées, et il y a toujours un nombre élevé de décès parmi la population. La situation la plus compliquée est dans les grandes villes », explique-t-il.

Selon un rapport de l’OCDE, la population âgée polonaise est celle qui a le plus de maladies chroniques dans l’UE, dans un pays qui compte un nombre de soignants par habitant en dessous de la moyenne européenne.

« Le plus grand défi est le personnel hospitalier. On a assez d’équipement mais nos médecins sont fatigués, ils tombent malade du Covid ou d’autres maladies. Car en Pologne, le personnel médical est plutôt âgé, autour d’une cinquantaine d’année en moyenne », détaille Jaroslaw Fedorowski.

Et face à une deuxième vague sévère, le gouvernement polonais a décidé de limiter le nombre d’invités à cinq personnes pour les fêtes de fin d’année.

► À lire aussi : Covid-19: le couteux hôpital temporaire de Varsovie fait beaucoup parler

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne