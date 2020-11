Arménie: des familles demandent aux autorités d'agir pour retrouver les soldats disparus

Plusieurs centaines d'Arméniens ont manifesté ce dimanche 29 novembre à Erevan pour demander aux autorités d'agir pour retrouver les soldats disparus lors des récents combats dans le Haut-Karabakh et en particulier ceux qui sont aux mains des autorités azerbaïdjanaises.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux à Erevan, Anastasia Becchio et Julien Boileau

Le cortège s’ébranle derrière une banderole avec cette inscription en arménien, russe et anglais : « Aidez-nous à retrouver nos prisonniers ». Anahit Hacopian, philologue à la retraite, participe à la marche organisée pour la deuxième journée consécutive.

« Ces marches auront lieu tant que nous n’aurons pas fait libérer tous nos prisonniers de guerre et récupéré les corps de nos soldats tués. Je ne peux pas regarder les photos de ces garçons sans pleurer, c’est impossible : ils sont comme des arbres qu’on aurait abattu avant même qu’ils n’aient pu donner des fruits. C’est toute une génération qu’on sacrifie », explique le retraité.

Lussiné Tonikian est venue avec un portrait de son ami Vladimir, 20 ans, qui n’a plus donné signe de vie depuis le 6 octobre. Elle se dit déçue par l’inaction des autorités arméniennes et espère une aide de la Russie

« Je pense que seul Vladimir Poutine peut nous sauver, je ne fais confiance à personne d’autre. Il a fait beaucoup plus que notre soi-disant Premier ministre qui aurait pu terminer cette guerre beaucoup plus tôt, et éviter que tant de personnes ne meurent », déplore la jeune femme.

Les manifestants se dirigent vers l’ambassade de Russie. Ils portent une lettre destinée au représentant de Moscou, demandant son « intervention personnelle dans le processus ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne