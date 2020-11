Biélorussie: les opposants au président Loukachenko changent de tactique

En Biélorussie, comme ils le font depuis le 9 août et la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko, ses opposants sont de nouveau descendus dans les rues de Minsk ce dimanche 29 novembre. Mais cette fois, la manifestation a pris une forme nouvelle.

Les opposants à Alexandre Loukachenko ont baptisé leur nouvelle action contre le pouvoir en place « la marche des voisins ». Pas moins de 25 rassemblements ont été recensés ce dimanche dans différents quartiers de Minsk. Chacun regroupait plusieurs centaines ou milliers de manifestants, toujours mobilisés malgré le froid et la neige.

La figure de proue de l'opposition Svetlana Tikhanovskaïa, exilée en Lituanie, avait appelé ses concitoyens à sortir dans les rues de leur quartier pour rejoindre leurs voisins. Le but de ces petits rassemblements : contourner les obstacles mis en place par la police. Pour empêcher le traditionnel grand défilé du dimanche, les forces de l'ordre avaient en effet bouclé le centre-ville de Minsk et fermé plusieurs stations de métro.

Selon le groupe de défense des droits de l'homme Viasna, cité par l'agence Reuters, environ 360 personnes ont été interpellées ce dimanche à Minsk.

Les Biélorusses protestent depuis le 9 août et la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. Ils réclament son départ, l'organisation d'un nouveau scrutin et la libération des prisonniers politiques. Les manifestations n'ont jamais cessé même si elles rassemblent moins de monde qu'au début. Et jusqu'à présent le régime n'a fait aucune concession.

