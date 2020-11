Reportage

Skier au temps du Covid-19 est possible à condition d'habiter en Suisse

Un skieur portant un masque à Verbier, en Suisse, le 15 novembre 2020. Fabrice Coffrini AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La Suisse est l'un des seuls pays à avoir ouvert quelques stations de ski, au grand dam de l'Allemagne qui voudrait que tous les États européens les maintiennent fermées jusqu'à l'an prochain. À Verbier, dans le canton du Valais, il est possible de skier depuis plus d'un mois déjà. Le canton est pourtant l'une des régions en Europe les plus touchées par la pandémie.