Covid au Royaume-Uni: de nouvelles restrictions provoquent la colère de députés conservateurs

via REUTERS - JESSICA TAYLOR

Un nouveau système de restrictions pour lutter contre le coronavirus est entré en vigueur après minuit ce mardi en Angleterre. Il va remplacer le confinement national décrété il y a un mois. Néanmoins ces restrictions plus contraignantes provoquent beaucoup de remous dans le propre camp du Premier ministre Boris Johnson. Lors du vote au Parlement mardi soir, 56 députés conservateurs se sont rebellés pour protester contre l’impact de ces mesures sur une économie déjà très affaiblie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Ce ne sont pas ces restrictions en elles-mêmes qui sont contestées mais la façon dont elles sont imposées. Le nouveau système d’alerte locale comporte comme en octobre trois niveaux, modéré, élevé, très élevé, mais le gouvernement a décidé de placer d’emblée dans les deux niveaux les plus stricts 99% de la population d’Angleterre.

Ce qui implique que 56 millions d’habitants vont continuer à vivre sous de strictes restrictions, comme la fermeture des pubs et restaurants dans les régions les plus touchées, ou l'interdiction pour différents foyers de se fréquenter à l'intérieur sur la grande majorité du territoire.

Surtout, de larges zones géographiques se retrouvent en niveau 3 alors que seule une partie de la région concernée, souvent la plus urbaine, a un nombre de contaminations important.

C’est cette approche uniforme qui provoque la colère de nombreux députés conservateurs. Ils doutent de plus en plus d’une stratégie qu’ils estiment injuste et qui est en train de mettre à genoux l’économie du pays.

Certes leur rébellion lors du vote au Parlement n’aura pas empêché le plan de passer, mais ce premier coup de semonce sape l’autorité de Boris Johnson et ce désaveu pourrait s’aggraver dans les prochaines semaines si le gouvernement ne revoit pas sa politique.

► À lire aussi : Au Royaume-Uni, l'après confinement ne sera pas un déconfinement

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne