Covid en Irlande: réouverture des commerces non-essentiels

L’Irlande, premier pays d’Europe à avoir reconfiné sa population, entame ce mardi la réouverture de son économie avec les commerces non-essentiels ; certaines enseignes resteront d’ailleurs ouvertes toute la nuit pour faciliter la distanciation physique. Reportage dans la ville ressuscitée.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Lumières de Noël et ambiance de premier jour des soldes. Paula et sa fille de 13 ans voulaient vraiment retrouver un peu de liberté : « On voulait voir comment ça se passait. On a tous eu le Covid, le mois dernier, on a été bien malades… Ça fait du bien de ressortir, et puis au moins on ne risque pas de l’attraper pour le moment ! »

Malgré le monde dans les rues, les files d’attente restent courtes. Agréablement surprises, Michelle et sa copine Danielle papillonnent de boutique en boutique : « J’ai acheté tout ce que je pouvais ! Des décorations de Noël, des cadeaux pour le papa Noël, des habits, des pyjamas… Je suis si contente que les magasins aient rouvert, et en particulier à cette période de l’année, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire. »

Côté commerçant aussi, ça fait du bien de revenir aux affaires. « Je suis si heureuse d’être de retour au travail, servir les clients, vendre des fleurs, raconte Veronica, fleuriste dans une rue piétonne. Je m’attendais à beaucoup plus de monde, mais peut-être que les gens ont eu peur de la foule et attendent les prochains jours. »

Pas possible en revanche de parler à des coiffeurs, trop occupés : les carnets de réservation sont remplis jusqu’à Noël.

