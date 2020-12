Haut-Karabakh: dans Latchine désertée, certains habitants ont choisi de rester

L’Azerbaïdjan a maintenant récupéré l’ensemble des districts conquis par l’Arménie dans les années 1990. Située sur la seule route qui relie désormais l’Arménie au Haut-Karabakh, la localité de Latchine s’est vidée de la majorité de ses habitants. Quelques personnes sont quand même restées, profitant du flou autour du statut de cette cité située au cœur du corridor, désormais contrôlé par les Russes.

Avec nos envoyés spéciaux à Latchine, Anastasia Becchio et Julien Boileau

Une vingtaine de camions bâchés transportant des militaires azerbaïdjanais traverse rapidement le grand carrefour de Latchine, escortée par des véhicules de la force de maintien de la paix russe.

Sur le trottoir, Vatché Sarkissian, un agriculteur de 35 ans, assiste à la scène. « C’est très douloureux, dit-il, mais je garde l’espoir que tout ira bien et je reste ici. Ces terres finiront par nous revenir. Ça n’est qu’une question de temps. »

« Tout cela est bien triste », soupire Armen, avant de rentrer dans son épicerie. Comme une poignée d’habitants, cet homme au visage creusé dont le fils et le frère sont portés disparus depuis les premiers jours de la guerre, a décidé de rester ici après la rétrocession du district à l’Azerbaïdjan.

« Au début, les relations ne seront pas bonnes avec les voisins, mais avec le temps, on finira par s’habituer et on finira par avoir des contacts avec eux. Je ne voulais pas que cela se produise mais je devrai m’y faire. Je considère que c’est ma terre et je veux vivre ici. Beaucoup sont partis, ils ont perdu la foi. Mais moi, je crois que tout va bien se passer. »

À moitié vide la veille, l’épicerie d’Armen se remplit de marchandises : pain frais, sodas, cigarettes, vodka. Les militaires russes qui stationnent tout près de là seront sans doute ses uniques clients.

