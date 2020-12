Espagne: le budget annuel voté ce jeudi, tout un événement

Ce jeudi 3 décembre va être voté au Congrès des députés, la chambre basse espagnole, le budget annuel. Selon toute logique, ce budget présenté par le socialiste Pedro Sanchez sera approuvé à la majorité simple, car il peut compter sur 187 suffrages sur 350. C’est tout un événement car l’Espagne vit sur le même budget depuis 2018.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Le socialiste Pedro Sanchez peut se frotter les mains. Il tient enfin son budget annuel, celui qui va lui permettre de définir ses priorités. Il les a annoncées : une politique fiscale qui met les plus riches à contribution, la transition écologique avec la fin des industries polluantes et une révolution technologique qui, assure-t-il pourra profiter aussi aux plus modestes.

Toujours est-il que ce budget est très polémique, et considéré comme « le budget de la honte par les partis de droite ». Pas tant par son contenu, certes critiqué aussi, que par ses soutiens. En effet, pour être approuvé, le budget du gouvernement socialiste a reçu l’appui des indépendantistes catalans, et aussi des séparatistes basques, héritiers politiques de l’organisation terroriste ETA, dissoute en 2011. Or, aux yeux de l’opposition conservatrice et libérale, c’est un fait inacceptable.

Quel scandale, dit le leader du Parti Populaire Pablo Casado, que le budget du pays soit bouclé grâce à ceux qui veulent briser l’Espagne. Pour autant, Pedro Sanchez n’en démord pas : le plus important pour lui est l’approbation du budget annuel qui lui donnera les coudées franches.

