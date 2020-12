La Biélorussie et le Haut-Karabakh au cœur de la réunion annuelle de l'OSCE

Des observateurs de l'OSCE à Donesk, edn Ukraine, le 10/04/2015. REUTERS/Igor Tkachenko

L’OSCE, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a été écartée ces derniers mois de deux dossiers majeurs pour elle : la Biélorussie et le conflit au Haut-Karabakh. L'organisation va remanier, lors de sa réunion annuelle ces jeudi et vendredi, sa direction avec pour objectif de se renforcer pour pouvoir peser.