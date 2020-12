Le vaccin anti-Covid sera gratuit en Italie

Dans le métro de Rome, en Italie, le 28 octobre 2020. Guglielmo Mangiapane/Reuters

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En Italie, pays qui a déjà enregistré plus de 56 000 morts depuis l’arrivée de la pandémie, le vaccin contre le Covid-19 sera gratuit pour toute la population. La campagne de vaccination débutera au printemps 2021. Mais les premiers lots des vaccins Pfizer et Moderna sont attendus au mois de janvier. Des contrats ont été signés avec AstraZeneca, CureVac, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer et Sanofi.