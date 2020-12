Russie: Poutine demande le début des vaccinations à grande échelle la semaine prochaine

La Russie veut donner un coup d’accélérateur dans la course à la vaccination contre le Covid-19. Vladimir Poutine demande aux autorités sanitaires de son pays de commencer « dès la fin de la semaine prochaine » les vaccinations à grande échelle. Le dirigeant estime que désormais les infrastructures et l’industrie sont prêtes à relever le défi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Selon le président russe, plus de deux millions de doses de vaccins ont été produites ou le seront dans les prochains jours. Vladimir Poutine demande donc aux autorités sanitaires russes de lancer, sans plus attendre, la vaccination à grande échelle de la population.

Le Vaccin Spoutnik V développé par le centre de recherche Gamaleïa de Moscou est actuellement dans la troisième et dernière phase d’essais cliniques. Et ses concepteurs affirment qu’il est efficace à 95%.

A lire aussi : Covid-19: Poutine appelle les BRICS à unir leurs efforts pour produire les vaccins russes

A la fin du mois de novembre, les autorités ont annoncé avoir commencé à vacciner les militaires russes : 80 000 devraient l’être d’ici à la fin de l’année. Les vaccins qui ne sont pas obligatoires seront gratuits pour les citoyens russes.

Alors que la pandémie de Coronavirus ne cesse de gagner du terrain en Russie, les autorités tablent plus que jamais sur ce vaccin pour l’endiguer et pour éviter un nouveau confinement. L’enjeu est également industriel : la Russie affirme que son vaccin pourrait être acheté par une quarantaine de pays, et que plus d’un milliard de doses ont été commandées par ces clients potentiels.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne