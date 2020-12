Scandale de la soirée libertine gay: le Premier ministre hongrois sort de son silence

Devant le scandale, Viktor Orban a dû sortir de son silence. Toute la journée de mercredi, les révélations sur son compagnon de route Jozsef Szajer, surpris dans une soirée libertine gay bruxelloise en plein confinement, ont fait la Une en Hongrie. Une prise de distance qui signe que l’affaire a bien un coût politique pour le Premier ministre.

24 heures de silence et pour toute réponse une photo de Viktor Orban en train de prier dans une église polonaise. Ça n'était plus tenable, le Premier ministre a donc soigneusement organisé la riposte.

Une réponse courte au téléphone à un média national, puis ces quelques mots pesés reproduits ensuite sur les réseaux sociaux par son porte-parole : « Ce que József Szájer a fait ne correspond pas aux valeurs de notre famille politique. Nous n'oublierons pas ses trente ans de travail, mais ses actes ne sont pas acceptables. Il a pris la seule bonne décision en quittant le Parlement européen et le parti. »

Cofondateur et pilier du Fidesz, compagnon de route et confident de Viktor Orban, József Szájer était aussi un spécialiste des questions européennes. Son départ s'ajoute à ceux, récents, de deux autres connaisseurs des arcanes bruxelloises.

Au-delà des dégâts pour l’image, cette rupture politique et amicale tombe au mauvais moment pour le Premier ministre hongrois à une semaine du prochain sommet européen et en pleine bataille pour le budget et le plan de relance européen. Budapest, comme Varsovie, y a mis son veto. La Hongrie est vent debout contre un nouveau mécanisme qui priverait d'argent européen les pays qui ne respectent pas l'État de droit.

