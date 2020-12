À la Une: en Roumanie, des législatives en pleine crise sanitaire et économique

Une revue de presse présentée en partenariat avec le Courrier des Balkans.

Publicité Lire la suite

La Roumanie est gravement touchée par la seconde vague de Covid-19, les hôpitaux sont pleins à craquer, mais le Parti national-libéral (PNL), au pouvoir depuis un an, a décidé de maintenir les élections législatives, qui auront donc lieu dimanche 6 décembre. Le gouvernement sera jugé sur sa politique peu cohérente face à l’épidémie et doit convaincre qu’il est à même de faire face à la crise économique qui s'annonce. L’analyse de Florin Poenaru.

Placer des hommes de son parti sans compétence à la direction des institutions est une pratique qui a la vie dure en Roumanie, un népotisme à la source de ce que de nombreux Roumains appellent l’« État raté ». À leur arrivée au pouvoir en novembre 2019, les libéraux du PNL avaient promis d'y mettre fin, pour mieux rejeter les accusations de corruption sur leurs rivaux du Parti social-démocrate. Une retentissante enquête de Recorder met à jour leur hypocrisie.

Covid-19 : s'endetter pour se soigner

Submergé par la crise sanitaire, le Kosovo fait face à une explosion des prix de certains médicaments essentiels, que l’État ne régule pas. Dans les hôpitaux publics, c’est même la pénurie. Pour soigner leurs proches, de nombreuses familles sont obligées de s’endetter.

Dans l'Albanie voisine, de plus en plus malades décident d’aller se faire soigner en Turquie à cause des défaillances du système de santé, bien en peine face à la deuxième vague de Covid-19. Un juteux business qui profite surtout à des entrepreneurs peu scrupuleux.

En Croatie, les autorités ont perdu pied face à l'épidémie et de nouvelles mesures très strictes sont entrées en vigueur. Le Premier ministre Andrej Plenković, aujourd'hui infecté, assurait pourtant qu’un deuxième confinement serait fatal à l'économie et au budget de l’État. Les atermoiements politiques ont laissé l’épidémie exploser hors de tout contrôle.

En Serbie, la mort du patriarche Irinej, emporté par le Covid-19, laisse un vide à la tête de l'Église orthodoxe. La course est désormais ouverte pour sa succession. Or, jamais l’Église n’a paru aussi ouvertement divisée entre partisans serviles et adversaires du pouvoir politique à Belgrade. Le président Aleksandar Vučić, qui veut un patriarche « flexible » sur la question du Kosovo, s’appuie sur les figures les plus compromises de l’Église. Explications.

Moldavie : après la présidentielle, les socialistes contre-attaquent

Un quart des quatre millions de Moldaves vivent aujourd’hui à l’étranger et leur poids électoral a été déterminant pour faire basculer la dernière présidentielle en faveur de la candidate pro-européenne Maia Sandu. Encore très liée à son pays d'origine, la diaspora s'est aussi mobilisée en réponse au mépris affiché par le président sortant Igor Dodon, qui l'a accusée de « ne pas connaître ni comprendre les réalités » de la Moldavie. Surtout, elle veut soutenir son avancée vers un État de droit. Témoignages.

Deux semaines après la défaite d'Igor Dodon, les socialistes ont contre-attaqué au Parlement. Ils ont dépouillé la nouvelle présidente de son contrôle sur le service de renseignement (SIS) juste avant sa prise de fonction. Au même moment, des milliers de personnes manifestaient pour réclamer des élections législatives anticipées. Dans une Moldavie coupée en deux, la situation semble explosive.

La Bosnie-Herzégovine 25 ans après les accords de paix de Dayton

En Bosnie-Herzégovine, écartelée par les élites nationalistes au pouvoir, l'enseignement de l’histoire reste un sujet hautement sensible. Aucun programme scolaire commun n’a jamais pu être mis sur pied et l’école reste prisonnière de mythes et récits concurrents. Entretien croisé avec les historiens Husnija Kamberović et Xavier Bougarel.

Après la fin de la guerre, la presse bosnienne a bénéficié d’importantes aides internationales, avant d’être peu à peu abandonnée à son sort. Depuis, les médias indépendants tentent de survivre malgré la crise, dans un univers dominé par les nationalismes, mais aussi les oligarques locaux et leurs intérêts politico-mafieux. L’analyse de Boro Kontić et Senad Pećanin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne