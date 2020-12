Autriche: les Viennois se rendent en masse dans les centres pour se faire dépister

L’Autriche a commencé ce vendredi une campagne nationale de dépistage du Covid, espérant ainsi ralentir la propagation du virus dans le pays. Basée sur le volontariat, cette campagne invite les habitants à effectuer un test antigénique avant Noël, à différentes dates selon les régions. À Vienne, elle a commencé ce 4 décembre au matin et dure jusqu’au 13 décembre : les Viennois peuvent se faire tester dans trois centres de la ville. Reportage dans l’un d’eux.

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Au sein de la Stadthalle, 40 points de tests ont été installés devant lesquels les Viennois, qui se sont préalablement inscrits, patientent par petits groupes. Ils sont nombreux à avoir choisi de participer à cette campagne de tests antigéniques, rapides et gratuits.

« Ma copine vit dans le Tyrol où elle travaille dans un hôpital, explique un homme. Elle vient me voir ce week-end, je suis donc rassuré de savoir que je suis négatif. » « Cette campagne est ouverte à tous et je pense que tout le monde devrait y participer car c’est important d’avoir une vue d’ensemble et de savoir combien de personnes sont réellement infectées », commente une participante au test.

Mais certains experts pointent les limites d’une telle campagne, notamment car les tests antigéniques ne sont pas fiables à 100% explique Thomas Szekeres, président de l’ordre des médecins autrichien : « Il peut y avoir des résultats faussement négatifs lorsque quelqu'un est infecté depuis peu. Le test peut en effet devenir positif quelques heures ou quelques jours plus tard car la quantité de virus aura augmenter dans la muqueuse. Il ne faut donc, en aucun cas, se croire en sécurité après un résultat négatif. »

Les experts recommandent donc de répéter régulièrement ces tests, mais cela est compliqué d’un point de vue logistique, plaide le gouvernement qui a prévu que la population soit testée une deuxième fois, début janvier, mais pas davantage à ce stade.

