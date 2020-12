Covid-19: en Russie la campagne de vaccination du Spoutnik V débute

The Russian Direct Investment Fund (RDIF)/Handout via REUTERS

En Russie, c’est le début des vaccinations à grande échelle contre le Covid-19. Le fameux vaccin Spoutnik V développé par un laboratoire russe va être administré à partir de samedi à Moscou, dans 70 cliniques.Cette première phase sera cependant réservée aux professions les plus exposées.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Pour les vaccinations contre le Covid-19, il faut d’abord s’inscrire sur un site internet spécialement dédié, et répondre aux critères formulés par la mairie de Moscou. Il faut être âgé de 18 à 60 ans, ne pas avoir reçu de vaccin depuis un mois, et surtout appartenir à l’une des catégories professionnelles sélectionnées pour cette première campagne de vaccination: médecins, enseignants, ou travailleur social.

Selon la mairie de Moscou, 70 points de vaccination seront opérationnels dès samedi. La vaccination elle-même doit durer une heure environ: cela comprend la préparation du vaccin, puisque le vaccin Spoutnik V est conservé à une température de moins 18 degrés, et une observation médicale d’une demi-heure après l’injection.

Début des vaccinations malgré des tests cliniques inachevés

La Russie veut aller vite, trop vite aux yeux de certains spécialistes. En effet, la fameuse troisième phase des essais cliniques n’est pas terminée, elle le sera en janvier prochain, et ses résultats définitifs ne seront publiés qu’en juillet 2021. Les autorités russes n’y voient pas d’inconvénient majeur, et se satisfont des résultats des deux premières phases qui ont prouvé selon elles, l’efficacité et la sûreté de ce vaccin.

Mais selon un sondage réalisé en octobre par l’institut indépendant Levada, 59% des Russes se disent réticents à être vaccinés et ils n’étaient que 54% au mois d’août.

L’appréhension face à ce vaccin ne faiblit pas, au contraire elle augmente en Russie, et ce malgré les déclarations très optimistes et quelque peu triomphalistes des autorités du pays, à propos du vaccin Spoutnik V.

