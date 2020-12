Covid-19: l’Italie maintient des mesures très strictes pour les fêtes de fin d'année

Durant les fêtes en Italie, les bars et restaurants devront fermer à 18h. Les magasins seront ouverts jusqu’à 21h entre le 4 décembre et le 6 janvier, sauf les jours fériés. AP - Andrew Medichini

En Italie il n’est pas question de desserrer la vis pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, bien au contraire. Il faut dire que le pays enregistre déjà plus de 58 000 décès à cause du Covid-19 -dont 933 en 24 heures, selon le bilan des autorités sanitaires publié le 3 décembre. Un record jamais battu depuis le 27 mars dernier.

L'objectif du nouveau décret est de conjurer une troisième vague d'épidémie. Le couvre-feu de 22h à 5h sera maintenu jusqu'au 7 janvier et prolongé deux heures, la nuit du Nouvel An. Du 21 décembre au 6 janvier, les déplacements entre régions seront interdits et ceux entre communes le seront aussi les 25 et 26 décembre ainsi que le 1er janvier . Les stations de ski ne rouvriront pas avant le 7 janvier. Les hôtels seront ouverts, mais pas question d'organiser des réveillons à Noël et pour le Nouvel An. Les repas seront servis en chambre. Les bars et restaurants devront fermer à 18h. Les magasins seront ouverts jusqu'à 21h entre le 4 décembre et le 6 janvier, et sauf les jours fériés. Autre mesure très sévère, les Italiens qui passeront leurs vacances dans un autre pays entre le 21 décembre et le 6 janvier devront observer une quarantaine de dix jours. Idem pour les touristes étrangers qui arriveront en Italie au cours de cette période.