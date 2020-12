Arménie: des milliers de manifestants à Erevan réclament la démission de Pachinian

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi 5 décembre dans le centre d’Erevan pour réclamer la démission du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, pointé du doigt pour avoir accepté le cessez-le-feu avec l’Azerbaïdjan.

« Nikol le traître », « Nikol va-t'en »… Voilà les messages qui étaient visibles sur les pancartes et scandés par plus de 10 000 manifestants ce samedi après-midi dans les rues d’Erevan. Ce rassemblement, le plus important depuis l’annonce du cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, s’est déroulé dans le calme.

Le cortège est passé devant les logements du Premier ministre Nikol Pachinian et des principaux membres du gouvernement, avant de se disperser. Certains manifestants brandissaient des portraits de victimes, rappelant les pertes essuyées par l’Arménie dans ce conflit avec son voisin.

Plus de 2 500 soldats et 50 civils seraient ainsi morts côté arménien. Nikol Pachinian n'a pas oublié ces victimes. Dans une allocution télévisée, où il a déclaré ne pas avoir l'intention de démissionner, le Premier ministre a affirmé que la priorité de son gouvernement était désormais d’organiser le retour des prisonniers et des corps des victimes.

Cette allocution télévisée ne va certainement pas calmer les ardeurs d’une partie de la population qui n’accepte pas cet accord de cessez-le-feu. Un accord qui a tout de même permis à l’Arménie de conserver une partie des zones disputées.

