Covid-19: le Portugal allège ses restrictions pour Noël et le Nouvel An

Un couvre-feu est actuellement en vigueur le soir et le week-end dans les zones les plus à risques du Portugal. Ici à Lisbonne, le 9 novembre 2020.

Le Premier ministre portugais Antonio Costa a annoncé ce samedi 5 décembre le maintien des restrictions sanitaires actuellement en vigueur dans le pays, afin de pouvoir les alléger pendant les fêtes de fin d'année.

Publicité Lire la suite

« Notre stratégie pour le mois qui vient passe par le prolongement des mesures actuellement en vigueur », a déclaré ce samedi lors d'une conférence de presse le chef du gouvernement portugais Antonio Costa, ajoutant que des exceptions seront prévues « pour Noël et Nouvel An ».

Depuis fin octobre, le Portugal a imposé un reconfinement partiel qui a été progressivement élargi à la majeure partie du pays. Dans les régions les plus touchées par l'épidémie de Covid-19, un couvre-feu nocturne a été instauré de 23h à 5h du matin, et à partir de 13h le week-end, mais les écoles et les commerces n'ont pas fermé comme au printemps.

Un couvre-feu réduit pour Noël et le Nouvel An

Le gouvernement a décidé d’alléger la pression pour Noël, en autorisant les déplacements dans tout le pays, afin de respecter les traditions familiales. Le soir du réveillon, le couvre-feu n’entrera ainsi en vigueur qu’à 2h du matin.

Les horaires du couvre-feu seront également réduits pour la Saint-Sylvestre et les restaurants pourront fermer plus tard. Les déplacements à travers le pays seront en revanche à nouveau interdits, aucune fête publique ne sera organisée et les rassemblements sur la voie publique seront limités à six personnes maximum.

L'état d'urgence en vigueur depuis le 9 novembre a été formellement prolongé vendredi jusqu'au 23 décembre, et les dirigeants du pays ont déjà prévenu qu'il sera étendu au moins jusqu'au 7 janvier.

Un nombre d'hospitalisations « extrêmement élevé »

Grâce à ces mesures sanitaires, le Portugal a détecté cette semaine moins de 4 000 nouveaux cas par jour en moyenne, contre près de 6 500 contaminations quotidiennes deux semaines auparavant. Le nombre des hospitalisations reste en revanche « extrêmement élevé », a déclaré le Premier ministre, avec environ 3 300 personnes hospitalisées au total, dont plus de 500 dans des services de soins intensifs. Avec sa population de 10 millions d'habitants, le pays comptait ce samedi près de 5 000 morts depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Selon le plan national de vaccination ébauché cette semaine, le Portugal compte recevoir 22 millions de doses de vaccins à partir de janvier et commencera par vacciner 950 000 personnes considérées prioritaires.

Antonio Costa a lancé un vibrant appel pour que Noël soit un Noël de résilience, rapporte notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy. Il mise a nouveau sur le sens des responsabilités des Portugais. Le Premier ministre joue toutefois la sécurité : cet allègement des restrictions, qui concerne surtout les 113 communes (sur un total de 308) où le risque de contamination au nouveau coronavirus reste « extrêmement élevé » ou « très élevé », doit être confirmé le 18 décembre. En cas de flambée des contaminations, les fêtes de fin d'année seront particulièrement tristes.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne