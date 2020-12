Covid-19: face à l'épidémie, la Bavière durcit ses restrictions

Si l'Allemagne fait figure de bon élève dans sa lutte contre la pandémie, le pays a du mal à lutter efficacement contre la deuxième vague. Les mesures adoptées début novembre n'ont pas apporté les effets escomptés et ont été prolongés. Face à cette situation, la Bavière a décidé aujourd'hui de durcir les mesures déjà en place.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« L’espoir, c’est bien ; l’action, c’est mieux ». Le ministre-président bavarois Markus Söder n’est pas satisfait du bilan des mesures restrictives adoptées il y a un mois en Allemagne. La fermeture des restaurants et des bars ainsi que celle des lieux culturels et la réduction des contacts privés n’ont permis au pays que de stabiliser le nombre d’infections.

Le nombre des morts a sensiblement augmenté. La Bavière est une des régions les plus frappées avec un taux d’incidence de 175 nouvelles infections pour 100 000 habitants sur sept jours.

Alors que d'autres pays assouplissent leur dispositif, la région va donc donner un tour de vis supplémentaire. A partir de mercredi, les Bavarois ne pourront sortir de chez eux que pour des raisons précises : faire leurs courses, aller au travail, à l’école ou chez le médecin.

Dans les zones les plus touchées, il sera interdit de quitter son domicile de 21h à 5h du matin. Pour les élèves plus âgés, les classes seront coupées en deux et alterneront l’enseignement présentiel et en ligne. Là où la pandémie sévit plus fortement, le numérique sera la règle.

Ces mesures valent jusqu’au 9 janvier. Les restrictions pour les rencontres privées – au plus cinq personnes – ne seront levées que du 23 au 26 décembre pour les fêtes de Noël.

