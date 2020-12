La Bulgarie va fermer ses hopitaux psychiatriques gérés comme des prisons

La décision de Sofia fait suite un rapport très critique du Comité pour la prévention de la torture. Cet organe du Conseil de l'Europe a constaté, une fois de plus, des pratiques inhumaines et des conditions de vie dégradantes.

Avec notre correspondant en Bulgarie, Damian Vodénitcharov

Des patients systématiquement maltraités. C'est le constat du comité anti-torture du Conseil de l'Europe. Parfois de la violence physique, des gifles, des coups de poing ou des coups de bâton. Nombre de patients sont attachés à leur lit avec des chaînes et des cadenas, ou bien ils sont isolés dans des chambres spécialement conçues pour leur mise à l'écart. La formation du personnel n'est pas du tout adaptée à leur travail, et les aides-soignants agissent plutôt comme des gardes dans un milieu punitif.

Les patients ne sont soignés qu'avec des médicaments. Aucune attention n'est portée à l'aspect social de leur thérapie. Ils sont souvent coupés du monde extérieur avec un accès au téléphone extrêmement limité. Certains d'entre eux disent même avoir été contraints de signer des documents pour leur internement, alors qu'ils désiraient quitter leur foyer.

Le comité anti-torture ne manque pas de rappeler que la torture et l'isolement sont illégaux en Bulgarie. Mais ces pratiques, ainsi que le manque de personnel qualifié et les salaires très bas des aides-soignants et des médecins travaillant dans les foyers, donnent l'impression que les autorités ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe dans ces hôpitaux.

D'autant plus que ces problèmes ne datent pas d'hier. Le comité a inspecté des foyers à plusieurs reprises, en 2017, comme en 2006. Les constatations des équipes étaient les mêmes avec quatorze ans d'écart. Les autorités, que ce soit le ministère de la Santé publique ou le ministère des Affaires sociales, n'ont presque rien fait pour améliorer le sort des personnes souffrant de troubles psychiques.

Planifier la fermeture

C'est le parquet bulgare qui a annoncé la fermeture de ces hôpitaux psychiatriques. Dans un communiqué, il évoque une enquête musclée de procureurs de tous les niveaux, d'experts des services sociaux, des ministères, qui auraient été provoquées par la visite du comité anti-torture en août. Mais cette décision de fermer les foyers n'a été rendue publique que deux jours après le rapport du Conseil de l'Europe. Sans surprise, les hôpitaux visités par l'équipe du comité seront les premiers à être fermés.

Sur le long terme, cette procédure n'est encore qu'au stade du jargon administratif. Il va d'abord falloir attendre l'élaboration d'un « plan de fermeture » du ministère des Affaires sociales. Ensuite, ce même ministère devra planifier la fermeture de tous les hôpitaux psychiatriques, 28 au total, sur une période allant de 2022 à 2027. Pour l'instant, le parquet se borne à attendre les rapports de l'enquête.

