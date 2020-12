Italie: une «prime de Noël» pour les achats effectués par carte bancaire

De notre correspondante à Rome,

C’est une initiative inédite en Italie, connue sous le nom de « Cashback de Noël ». Elle vise à soutenir les commerces de détail qui ont pignon sur rue et qui sont très affectés par la crise sanitaire. Les achats en ligne sont donc catégoriquement exclus du programme.

Cette initiative a également pour ambition de favoriser les paiements traçables afin de combattre la fraude fiscale, estimée à 211 milliards d’euros pour l’année 2019. Un vrai sport national. Selon les données de la Banque d’Italie, dans les régions du Nord, 57,5% de la population préfère payer en liquide, plutôt que par carte bancaire, et dans celles du Sud, ce pourcentage grimpe à 93%.

Le principe de cette prime est simple : le gouvernement a prévu de rembourser 10% des dépenses de chaque consommateur, mais en fixant un plafond de 1 500 euros. Autrement dit, même si le montant des opérations effectuées dépasse 1500 euros, le titulaire d’une carte bancaire recevra 150 euros. Mais à condition qu’il réalise au moins dix transactions avant le 31 décembre.

Cela dit, l’éventail des factures prises en compte est très large. Cela va du simple cappuccino au bar, à l’achat de produits électroménagers ou de luxe, en passant par un séjour dans un hôtel et même les services d’un plombier.

Pour être remboursé sur son compte bancaire, il faut s’inscrire sur une plateforme du gouvernement et fournir tous les renseignements nécessaires, dont son numéro fiscal.

D’après une étude de la compagnie Paysafe, la

entraîne des changements de comportement. Près de 43

% des Italiens se déclarent plus attentifs à la manipulation des pièces et billets et envisagent d’utiliser davantage leur carte bancaire.