Les réfugiés du Haut-Karabakh coincés à Erevan sans perspective

Alors que la crise politique se poursuit en Arménie, les autorités doivent aussi gérer l’accueil des réfugiés du Haut Karabakh. Les autorités de la république autoproclamée ont appelé les habitants à rentrer. Des autocars ramènent des centaines de personnes à Stepanakert chaque jour. Mais pour ceux qui ont perdu leur maison, le pas est plus délicat à franchir.

Avec nos envoyés spéciaux à Erevan, Anastasia Becchio et Julien Boileau

Deux salles de classe transformées en dortoir : 10 personnes, 3 générations vivent ici. Araksenia Hayrapetian, 75 ans, son mari, ses belles-filles et ses petits-enfants, ont fui la région de Hadrout, devant l’avancée des troupes azerbaïdjanaises. Dans cette région du sud du Haut-Karabakh, les combats ont été des plus violents.

« Qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons ? s’interroge la grand-mère. Je ne sais pas. On était attaché à notre terre et on a dû tout abandonner, même les tombes de nos parents, de mon frère, de ma sœur. »

Le mari d’Araksenia tourne toute la journée comme un lion en cage : « Assis, debout, couché... Il n’y a rien d’autre à faire. On ne pensait pas que notre district allait être perdu et on est parti sans rien. »

« J’ai envie d’y retourner, mais j’ai peur »

Dans une salle de classe voisine, des vêtements de bébé sèchent dans un coin. Quatre lits de camp et un berceau ont été installés le long des murs blancs. Maria Ambartsumian a donné naissance à son troisième enfant, moins de deux mois avant le début de la guerre. Son village, Avetaranots, dans la région d’Askeran, est désormais en territoire azerbaïdjanais.

« J’aime le Haut-Karabakh, j’ai envie d’y retourner, mais j’ai peur, confie la mère de famille. Je n’ai pas envie de reconstruire une maison, si c’est pour qu’une autre guerre éclate et qu’on doive tout quitter à nouveau. »

Maria et son mari, qui a trouvé un petit emploi de jardinier dans l’école, disent avoir touché 68 000 drams, une centaine d’euros pour chaque membre de la famille, de la part du gouvernement du Haut-Karabakh. Ils espèrent aussi toucher les quelque 500 euros promis par le gouvernement arménien. Pour le reste, la nourriture et les vêtements leur sont fournis par des associations caritatives.

Avant la guerre, Maria avait un rêve : ouvrir une boulangerie française dans le Haut-Karabakh. Elle avait même élaboré un montage financier. Mais le projet est resté dans l’ordinateur, qu’elle a laissé en fuyant sa maison.

