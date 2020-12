Arménie: les historiens inquiets pour le patrimoine dans les zones cédées à l’Azerbaïdjan

À Erevan, archéologues et historiens s’inquiètent du sort que l’Azerbaïdjan pourrait réserver au patrimoine historique arménien après la conquête de plusieurs districts autour du Haut-Karabakh.

Avec nos envoyés spéciaux à Erevan, Anastasia Becchio et Julien Boileau

Les photos de monastères, d’églises, de khatchkar, ces croix de pierres richement sculptées, ornent les murs de son bureau à l’université d’État d’Erevan. Hamlet Petrossyan dirige la chaire d’ethnographie. Il a notamment mené la campagne de fouilles archéologiques de la cité antique de Tigranakert, il y a une petite vingtaine d’années. Le site se retrouve aujourd’hui en territoire azerbaïdjanais.

« Nous allons adresser une lettre aux autorités russes leur demandant de porter une attention particulière à ce site, confie Hamlet Petrossyan, inquiet. Cette cité a existé jusqu’à la fin du XIIIe siècle, et elle compte énormément de monuments chrétiens. Hier, j’ai vu que le drapeau de l’Azerbaïdjan avait été levé au-dessus de l’une des églises de Tigranakert. Que vient faire un drapeau sur une église ? Je redoute qu’ils n’effacent toute trace arménienne à Tigranakert. »

L’Unesco a proposé d’envoyer une mission d’experts dans la région pour faire un inventaire des biens culturels et religieux. Mais Hamlet Petrossyan n’en voit pas vraiment l’utilité : « L’Unesco va envoyer des experts, l’un dira une chose, l’autre dira son contraire, l’Azerbaïdjan dira que c’est l’héritage culturel albanais, la Russie dira que l’église appartient à l’humanité, etc. » Selon les estimations, près de 1 500 monuments culturels et religieux arméniens se retrouvent désormais sur le territoire azerbaïdjanais.

Surveillance russe

Au cours d’une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a promis d’assurer la protection des églises arméniennes dans le Haut-Karabakh. Bakou préfère attribuer certains anciens monuments chrétiens à la civilisation de l’Albanie du Caucase, royaume chrétien antique situé dans ce qui est aujourd'hui Azerbaïdjan.

Les forces de la paix russes assurent la surveillance et la protection de certains bâtiments clés, comme le monastère arménien de Dadivank.

