Coronavirus: le Royaume-Uni a commencé à vacciner massivement

Margaret Keenan, une grand-mère britannique de 90 ans, est devenue ce mardi 8 décembre la première patiente au monde à recevoir le vaccin Pfizer/BioNTech dans le cadre de la campagne de vaccination massive contre le nouveau coronavirus lancée par le Royaume-Uni, la première dans un pays occidental. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé ce mardi que la campagne de vaccination ferait « progressivement une énorme différence » dans la lutte contre le virus, mais averti qu'elle prendrait « des semaines, des mois », appelant les Britanniques à « ne pas relâcher » leurs efforts.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

C'est parti pour le « V-Day », le jour de la vaccination, comme il a déjà été surnommé au Royaume-Uni. On sent vraiment une grande vague d'espoir à l'aube de cette grande opération. La première personne à avoir été vaccinée à 6h31 ce mardi matin précises est une dame de 90 ans, Margaret Keenan, à l'hopital de Conventry dans le centre de l'Angleterre. Cette patiente, pour qui être parmi les premiers est un privilège, est ravie de pouvoir retrouver bientît sa famille après avoir vécu seule pendant près d'un an.

Les 800 000 doses du vaccins ont été acheminées dans 50 hopitaux à travers les quatre nations du Royaume-Uni pour vacciner dans un premier temps 400 000 personnes qui recevront une deuxième dose dans 21 jours. Les heureux élus qui le recevront à partir de ce mardi sont des personnes de plus de 80 ans contactées par leur médecin traitant, ainsi que des patients âgés déjà hospitalisés ou qui avaient un rendez-vous prévu à l'hopital. Également dans la file d'attente, les personnels soignants des maisons de retraite et des hôpitaux.

Les responsables du NHS (National Health System), le système de santé publique britannique, l'assurent : tout est fin prêt. Cette campagne de vaccination, la plus grande entreprise dans l'histoire du pays, représente un tournant décisif dans la lutte contre le Covid-19.

► À écouter : Vaccination contre le Covid-19: le Royaume-Uni, pays pionnier en Europe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne