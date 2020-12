Brexit: Boris Johnson rencontre Ursula Von der Leyen pour sortir du blocage

Ce mercredi soir que le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne vont s’entretenir à Bruxelles. Une rencontre très attendue, car de l’issue de cette rencontre dépendra en tout cas la survie d’une perspective d’accord sur la future relation euro-britannique. POOL/AFP

C’est ce mercredi soir 9 décembre que le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne vont s’entretenir à Bruxelles. Une rencontre très attendue. Ils doivent dîner ensemble alors que la négociation post-brexit a été placée sous perfusion suite à leurs deux entretiens téléphoniques samedi et lundi. Ces entretiens ont maintenu la tête hors de l’eau à ces négociations, mais depuis leur relance dimanche elles patinent toujours sur les trois pierres d’achoppement identifiées dès le départ: la pêche, le règlement des différends futurs et les conditions commerciales équitables.