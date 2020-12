Budget de l'UE: le blocage hungaro-polonais se dissipe

Les gouvernements polonais et les hongrois sont sur le point de lever leur veto budgétaire portant sur le lien entre le respect de l’Etat de droit et le versement des fonds européens. L’Allemagne, qui exerce la présidence semestrielle de l’UE, leur a fait une proposition de compromis qui semble les séduire.

Après trois semaines de blocage, Varsovie et Budapest semblent prêts à lever leur veto pour l’adoption du budget européen et du plan de relance. Le président polonais Andrzej Duda a annoncé ce mercredi l’esquisse d’un « accord préliminaire », après une proposition de compromis de l'Allemagne qui exerce pour trois semaines encore la présidence semestrielle de l’Union européenne. Les propos d'Andrzej Duda font écho à ceux du Premier ministre Hongrois Viktor Orbán qui évoquait de bonnes chances pour un accord.

Pour débloquer les plus de 1 800 milliards d’euros du budget septennal et du plan de relance, le compromis proposé par l’Allemagne offre deux outils principaux. Le premier concerne la mise en place d’un frein d’urgence, explique notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Il permet à un pays menacé de sanctions financières pour manquements à l’Etat de droit de porter la question pour un débat devant le Conseil européen.

Second outil, un calendrier. Le vote à la majorité pour enclencher des sanctions est conservé, mais pas immédiatement appliqué ; la Cour de justice de l’UE devra d'abord rendre son avis sur la contestation que Hongrois et Polonais ont introduit au sujet de ce mécanisme de l’Etat de droit. Le temps que la Cour de justice se prononce, on sera en 2022, année électorale en Hongrie, ce qui donne donc un délai bien utile à Viktor Orbán.

La menace d'une solution à 25

Accusés régulièrement par Bruxelles de saper les valeurs démocratiques, Varsovie et Budapest veulent obtenir la suppression d'un nouveau mécanisme, qu'ils jugent arbitraire, permettant de les priver de fonds européens en cas de violations de l'Etat de droit (justice indépendante, politique anticorruption...).

Dans ce but, les deux pays opposent leur veto à la décision permettant de financer le plan de relance européen (750 milliards d'euros), qui requiert l'unanimité des Vingt-Sept, et qui est lié au budget pluriannuel européen pour 2021-2027 (1 074 milliards).

Afin de contourner ce blocage, la Commission européenne a commencé à travailler à des solutions alternatives qui excluraient les deux Etats du plan de relance, par le biais d'un accord intergouvernemental ou d'un accord dit de « coopération renforcée ».

Selon les observateurs, c'est cette menace d’un plan de relance financé à part par les 25 autres Etats membres et la crainte de ne pas pouvoir bénéficier des financements prévus par le budget ou du plan de relance, qui ont poussé Budapest et Varsovie à lever leur veto. Le compromis doit encore recevoir l’aval de l’ensemble des Vingt-Sept lors du sommet européen ce jeudi.

