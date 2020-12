Union européenne: les 27 vont-ils sanctionner la Turquie ?

En octobre, ils avaient repoussé l’échéance. Cette fois-ci, ils devront trancher lors de ce conseil européen qui s’ouvre ce jeudi 10 décembre. Entre-temps, la Turquie a soutenu avec succès l’Azerbaïdjan lors du conflit au Haut-Karabakh, ajoutant un nouveau théâtre extérieur où le pays est présent.

Bakou et Ankara main dans la main pour célébrer leur alliance victorieuse. Ce mercredi et ce jeudi, Recep Tayyip Erdogan se rend en Azerbaïdjan. Lorsque les 27 se réuniront à Bruxelles, lui sera au premier rang d’une parade militaire dans la capitale. On en a déjà eu un avant-goût avec les images des préparatifs sur les réseaux sociaux : répétition du défilé des soldats des forces spéciales azerbaïdjanaises, drones israéliens et bien sûr turcs qui ont donné à l’armée un avantage décisif dans ce conflit, mais aussi prises de guerre avec défilé des tanks ou des pièces d’artillerie prises aux Arméniens. Tous les symboles de ce conflit seront mis en avant, face à un président turc aux premières loges.

Tensions en Méditerranée

Sur ce dossier, la tension Paris-Ankara est forte, comme sur celui de la Libye. Mais c’est surtout sur les tensions en Méditerranée orientale que Paris a, semble-t-il, réussi à fédérer en Europe. En tout cas, le ton a changé à Bruxelles. Interrogé en conférence de presse vendredi dernier sur la position à venir des 27 vis-à-vis de la Turquie, le président du conseil européen Charles Michel a répondu ceci :

« Quelle est l'évaluation depuis le début du mois d'octobre ? Elle n'est pas positive. Depuis le début du mois d'octobre, on a constaté en effet que des actes unilatéraux ont encore eu lieu, que des messages et des rhétoriques hostiles ont encore été exprimés. Donc comme je m'y étais engagé, après le conseil européen du mois d'octobre, nous aurons, au mois de décembre, la semaine prochaine, un débat avec les 27 chefs d'État et de gouvernement afin d'évoquer la manière dont on envisage les premières étapes. Nous voulons et nous espérons une relation plus stable et plus prévisible avec la Turquie, mais nous sommes prêts à utiliser les moyens dont nous disposons dès lors que l'on constate qu'il n'y a pas une évolution significativement positive avec la Turquie. »

Charles Michel a ajouté cet avertissement : « Le jeu du chat et de la souris doit cesser ». Un avertissement clair, mais un mot n’est jamais prononcé : celui de « sanctions ». Et pour cause, sur ce dossier, l’unité des Européens n’est pas garantie. On sait l’Allemagne notamment réticente.

« Mise en garde solennelle »

C’est sans doute à un premier petit pas qu’il faut s’attendre. « Je ne sais pas si on ira dans le registre des sanctions, mais il peut y avoir dans un premier temps une mise en garde solennelle, explique Patrick Martin Genier, professeur à Sciences Po et l’Inalco. Mais on peut aussi très bien décider, comme cela a été fait pour la Biélorussie ou d’autres pays, le principe de sanctions, et le conseil des ministres des Affaires étrangères prendra alors un peu plus tard des mesures plus concrètes concernant des personnes ou des entreprises. » Premières visées par de possibles sanctions européennes, les entreprises à la manœuvre lors des forages gaziers contestés en Méditerranée orientale.

Ces sanctions, si elles arrivent, paraîtront sans doute superficielles aux yeux d’Ankara, aux prises avec une crise économique forte et une deuxième vague de Covid-19 très dure. Et pourtant, cette décision aurait bien un impact, mais pas forcément celui espéré par les Européens. « Ces sanctions ne seront pas de nature à provoquer un changement du comportement du gouvernement, explique Sinan Ulgen, président du think-tank Edam, basé à Istanbul. Mais elles auront un impact encore plus négatif, car la Turquie va devoir réagir à ces sanctions. Donc je pense que c’est un scénario où les deux parties vont être perdantes. En fait, il n’y a pas de scénario positif avec ce type de sanctions. »

Il n’y a pas qu’avec l’Europe que la relation pourrait se dégrader. Finie l’indulgence de Donald Trump avec Recep Tayyip Erdogan, Joe Biden s’annonce bien plus sévère. Même phénomène à l’Otan. Ces prochains mois pourraient bien marquer une nouvelle étape éloignant Ankara des Occidentaux.

