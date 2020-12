Albanie: manifestation tendue à Tirana après la mort d'un jeune homme abattu par la police

Scènes de chaos jeudi soir dans le centre de Tirana. La tension n’était pas retombée, deux jours, après la mort d’un jeune homme de 25 ans tué par un policier. Des centaines de jeunes ont demandé justice dans une atmosphère très tendue.

Avec notre correspondant à Tirana, Louis Seiller

Malgré la pluie, ils sont plusieurs centaines à se rassembler devant le ministère de l’Intérieur. Masque sur la bouche, Luisi, 23 ans, est indigné par la mort d’un jeune de 25 ans, tué devant chez lui par un policier, après avoir enfreint le couvre-feu en vigueur à cause de la Covid 19. « Je suis venu à cause de la mort de Klodian Rasha, dit-il. Pour que justice lui soit rendue et que le ministre de l’Intérieur démissionne.»

A peine formé, le rassemblement dégénère en affrontements avec les forces de l’ordre. Au milieu de la foule, Natacha, 27 ans, comprend cette explosion de violence : « Ce n’est pas une manifestation normale parce que quelqu’un a perdu la vie de façon totalement injustifiée. Et le gouvernement n’assume pas ses responsabilités. Les principaux responsables, ce sont eux donc c’est normal qu’il y ait ces violences ! »

Rapidement, des petits groupes se dispersent dans le centre de Tirana. Des poubelles sont incendiées et des vitrines sont brisées. Des scènes de chaos, pas vues depuis des années en Albanie. Étudiant, Frankli accuse les dirigeants actuels : « Les jeunes sont remontés contre la police. Mais pas à cause des policiers, mais à cause des politiques qui sont décidées par le directeur de la police, le ministre et le Premier ministre. Ce sont eux qui poussent certains individus à agir contre les citoyens ! »

Suite à ces protestations, le Premier ministre a rendu visite à la famille de la victime. Le policier auteur du tir mortel a été suspendu, et le ministre de l’Intérieur a présenté sa démission.

