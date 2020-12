Allemagne: critiques suite à la proposition d’expulser des Syriens condamnés

L'Allemagne a accueilli plusieurs centaines de milliers de Syriens ces dernières années. Depuis 2012, soit peu après le début des violences sur place, les expulsions vers ce pays ont été suspendues pour des raisons humanitaires. Berlin souhaite à l'avenir pouvoir renvoyer au cas par cas des Syriens condamnés ou jugés dangereux mais cette proposition suscite de nombreuses critiques.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Si le ministre de l’Intérieur fédéral voulait pimenter la rencontre avec ses seize homologues régionaux, il a réussi. La proposition de Horst Seehofer a non seulement été dénoncée avec véhémence par des ONG comme Amnesty International. Elle suscite aussi les critiques des ministres de l’Intérieur sociaux-démocrates qui rejettent contrairement à leurs collègues conservateurs la reprise des expulsions vers la Syrie.

Une proposition « populiste »

Georg Maier est en poste en Thuringe et dirige actuellement la conférence des ministres de l’Intérieur. Il qualifie la proposition de son homologue Seehofer de « populiste » car pour lui impraticable. « On ne peut pas larguer ces personnes en parachute au-dessus de la Syrie » estime le social-démocrate Maier. Une référence à l’absence de relations diplomatiques entre Berlin et Damas qui rend des expulsions plus que difficiles.

Les ministres conservateurs de l’Intérieur voudraient que de tels renvois soient possibles au cas par cas pour des personnes coupables de crimes ou considérées comme dangereuses. Ils réagissent par-là entre autres au meurtre à l’arme blanche d’un Allemand commis en octobre à Dresde par un jeune Syrien plusieurs fois condamné.

