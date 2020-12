Brexit: l'UE émet des «mesures d’urgence» dans la perspective d’une absence d’accord

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles, le 5 décembre 2020. REUTERS - POOL

RFI

Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont décidé de maintenir en vie jusqu’à dimanche les négociations en vue d’un accord post-brexit. Mais la Commission européenne ne se fait apparemment plus aucune illusion sur la possibilité de parvenir à un accord puisqu’elle a publié une série de « mesures d'urgence » destinées à faire face à un « No Deal ».