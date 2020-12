Brexit: Londres débloque des fonds supplémentaires pour l'économie nord-irlandaise

Le gouvernement britannique va débloquer des fonds supplémentaires pour soutenir l'économie en Irlande du Nord, en première ligne après la rupture définitive du Royaume-Uni avec l'Union européenne à la fin de l'année.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Quelque 440 millions d’euros comme cadeau de Noël à Belfast pour calmer ses inquiétudes avant le saut final alors que les entreprises nord-irlandaises répètent depuis des semaines qu’elles ne sont pas prêtes pour gérer l’après-Brexit.

Ces fonds supplémentaires devraient notamment être investis dans un projet destiné à numériser et simplifier les certificats sanitaires, documents essentiels pour le mouvement des produits alimentaires entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

En effet à partir du 1er janvier, Belfast restera dans le marché unique européen contrairement au reste du Royaume-Uni, ce qui veut dire qu’une partie des produits alimentaires arrivant dans la province de Grande-Bretagne devra être contrôlée.

Ce geste est destiné à apaiser les unionistes nord-irlandais pas vraiment convaincus par l’accord annoncé cette semaine entre Londres et Bruxelles : le protocole nord-irlandais accorde notamment entre 3 et 6 mois de grâce aux envois de produits alimentaires et de viande crue de Grande Bretagne avant de les contraindre à respecter les contrôles sanitaires européens.

Pour les supermarchés nord-irlandais très dépendants du reste du royaume et qui craignaient des pénuries, c’est un répit, mais un répit seulement, s’inquiète Belfast qui regrette l’absence de dispositions à long terme.

► À lire aussi : Brexit: Londres et Bruxelles se donnent jusqu'à dimanche pour arriver à un accord

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne