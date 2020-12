Covid-19: les transfrontaliers de Gibraltar sont les premiers Espagnols à être vaccinés

Les 35 000 habitants de Gibraltar vont recevoir d’ici la fin de la semaine le vaccin Pfizer-BioNtech. Et cela concerne aussi directement les 10 000 andalous transfrontaliers qui traversent chaque jour la frontière avec ce territoire britannique pour travailler. Gibraltar a mis en place dès le début de la pandémie des mesures très strictes et a su résister au Covid-19 en multipliant les tests : à ce jour, cinq personnes y sont décédées du coronavirus.

Avec notre correspondante à Madrid, Diane Cambon

Ce sont les premiers Espagnols qui vont être vaccinés contre le coronavirus. Environ 300 personnes, des travailleurs transfrontaliers qui sont employés dans les hôpitaux, centres de santé ou maisons de retraite. Ils font partie du programme de vaccination mis en place par le gouvernement de Gibraltar, territoire britannique, qui inclut le vaccin pour les personnes âgées de plus de 80 ans et tous les travailleurs en contact avec des personnes à risque.

Pour Juan, employé sanitaire dans une clinique, il s’agit d’une simple formalité : « Je serai un des premiers à me faire vacciner contre le Covid-19. Moi, j’espère recevoir le plus tôt possible l’injection, surtout pour montrer l’exemple et dire au reste de la population qu’il ne faut pas avoir peur. »

Dans les semaines qui viennent, les 35 000 habitants du rocher pourront disposer du vaccin, tout comme les quelque 10 000 travailleurs espagnols qui chaque jour franchissent la frontière. Certains, comme Maria, aide à domicile à Gibraltar, acceptent le vaccin à contrecœur : « Si c’est obligatoire, et bien je n’aurai pas d’autre choix que de le faire, mais sinon, je ne me vaccine pas, car j’avoue que cela me fait peur. »

Le gouvernement a laissé entendre que si les travailleurs espagnols voulaient conserver leur emploi sur le rocher, ils devront sans doute passer par le vaccin.

