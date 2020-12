Reportage

Sommet européen du 10 décembre: l'inquiétude des citoyens hongrois et polonais

Manifestation pro-européenne à Varsovie (image d'illustration). © AP - Czarek Sokolowski

Un sommet crucial s’ouvre ce jeudi 10 décembre à Bruxelles. Il s’agit pour les Vingt-Sept d’adopter un budget et un plan de relance pour l’Europe. Jusqu’ici tout était bloqué par le « veto » des Premiers ministres hongrois et polonais., Viktor Orban et son homologue Tadeusz Morawiecki, qui refusaient que l’accès aux fonds européens soit lié au respect de l’État de droit. Mais, quelques heures avant le sommet, l’Allemagne aurait conclu un compromis avec les deux dirigeants d’Europe centrale.