À la Une: en Roumanie, une nouvelle coalition libérale pour gouverner le pays?

Percée du PSD en Roumanie mais une coalition libérale dans les cartons

Les sociaux-démocrates du PSD sont arrivés en tête des législatives du 6 décembre en Roumanie, déjouant tous les sondages, avec 30% des voix. Ils devancent les conservateurs du PNL (26%) et les libéraux de l’USR-PLUS (16%). L’extrême droite effectue également une percée remarquée au Parlement. Le Premier ministre Ludovic Orban a démissionné lundi 7 décembre, et le président Klaus Iohannis a nommé le ministre de la Défense Nicolae Ciuca à l'intérim. Il devrait convoquer dans les jours à venir des consultations dans le but de composer la nouvelle coalition gouvernementale.

La Macédoine du Nord et l'Albanie toujours bloquées à la porte de l'Union européenne

L’ouverture des négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie est toujours bloquée. Mardi 8 décembre, la réunion des ministres des Affaires européennes des pays de l’Union européenne (UE) n’a pas donné d’avancée. La Bulgarie a réitéré son veto, en invoquant toujours « des problèmes historiques non résolus ».

Recrudescence de l'épidémie de coronavirus dans les Balkans

Quasiment épargnée durant la première vague, la Bulgarie est aujourd’hui un des pays d’Europe les plus durement touchés par l’épidémie de coronavirus. Les autorités avouent leur impuissance alors que le confinement, très strict au printemps, est bien moins respecté et que les théories complotistes prolifèrent.

En Grèce, les écoles et les restaurants resteront fermés jusqu'au 7 janvier, a déclaré il y a quelques jours le porte-parole du gouvernement, Stelios Petsas. Le pays a été contraint d’introduire de nouvelles mesures d’urgence en novembre, après une forte augmentation du nombre de personnes infectées. Les autorités ont déjà prolongé à deux reprises ces mesures.

L'épidémie de coronavirus contribue à l'émergence des théories complotistes dans les différents pays de la région et notamment des partisans de la mouvance QAnon. Retrouvez l'enquête de Radio Slobodna Evropa en deux volets (ici et ici).

La Bosnie-Herzégovine 25 ans après les accords de paix de Dayton

Alors que la Bosnie-Herzégovine célèbre le 14 décembre prochain le 25e anniversaire des accords de paix de Dayton qui ont mis fin au conflit de 1992-1995, la liberté de la presse est en danger dans le pays. La plupart des grands médias sont sous la domination de hommes d'affaires en lien avec les politiciens nationalistes au pouvoir et les journalistes indépendants sont de plus en plus rares.

Comment vivent les enfants des réfugiés qui avaient quitté la Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995 ? Disséminés dans tous les pays d’Europe et même du monde, ces nouvelles diasporas tentent de conserver leurs racines tout en s’intégrant dans leurs sociétés d’accueil. Entretien avec le vice-président de l’Association culturelle des Bosniaques de Genève.

