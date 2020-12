Face au Covid-19, les pays européens s’endettent à tout-va, Allemagne incluse

Pour faire face à la crise due au Covid-19, les pays européens ont décidé de lever des fonds en augmentant leur dette. Ici, le logo de l'euro à Francfort, le 26 octobre 2014. (illustration) REUTERS - Ralph Orlowski

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Face la crise, les pays européens s’endettent toujours plus. Pour lutter contre la pandémie de coronavirus et ses conséquences économiques, les dépenses publiques des États explosent. Si même les plus rigoureux, comme l’Allemagne, sont contraints d’augmenter leur dette, le phénomène est encore plus fort chez les pays « périphériques » comme l’Espagne, le Portugal et la Grèce.