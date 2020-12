La Turquie condamne les sanctions européennes et appelle désormais au «dialogue»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'un entretien à des médias, le 11 décembre 2020 à Istanbul. © Presidential Press Office, Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Réunis en sommet à Bruxelles jeudi 10 et vendredi 11 décembre, les dirigeants européens ont décidé de sanctionner les recherches de gaz naturel de la Turquie en Méditerranée orientale, jugées « illégales et agressives » à l’égard de la Grèce et Chypre. Mais les représailles adoptées restent assez légères : les 27 ne se sont mis d’accord que sur des sanctions individuelles – une liste de noms restant à établir. La Turquie est donc relativement satisfaite de l’issue du sommet.