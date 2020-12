Les Européens décident de sanctionner la Turquie pour ses agissements en Méditerranée

Les dirigeants des 27 membres de l'UE réunis en sommet à Bruxelles le 10 décembre 2020 respectent une minute de silence en mémoire au président français et fervent partisan de l'UE Valéry Giscard d'Estaing, disparu ce mois-ci.

Les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont décidé jeudi 10 de sanctionner les actions «illégales et agressives» de la Turquie en Méditerranée contre Athènes et Nicosie, a annoncé un porte-parole du Conseil européen.

« Les mesures décidées seront des sanctions individuelles, et des mesures supplémentaires pourront être décidées si la Turquie poursuit ses actions », a expliqué un diplomate européen. Une liste de noms va être établie dans les prochaines semaines et sera soumise à l'approbation des États membres, selon les conclusions adoptées par le Sommet des Vingt-Sept réunis à Bruxelles.

Les dirigeants européens ont donné mandat au chef de la diplomatie européenne Josep Borrell de leur « faire un rapport au plus tard en mars 2021 sur l'évolution de la situation » et de proposer alors, si nécessaire, d'étendre les sanctions à de nouveaux noms ou de nouvelles entreprises, a indiqué le diplomate européen. « L'idée est de serrer la vis progressivement », a-t-il souligné.

Les contentieux se sont multipliés avec la Turquie, engagée dans des actions provocatrices face à la Grèce et Chypre et engagée militairement dans les conflits en Libye, en Syrie et au Nagorny Karabakh.

Mais la Turquie est membre de l'Otan et Ankara compte beaucoup de soutiens au sein de l'organisation, reconnaissent les diplomates de l'Organisation.

Toutes les sensibilités se sont exprimées au cours du sommet. L'absence de consensus a notamment écarté l'adoption de sanctions économiques contre des secteurs d'activité et la demande de la Grèce d'imposer un embargo européen sur les armes à la Turquie.

