Tests Covid: l'OMS appelle à redoubler de vigilance pendant les fêtes

Après la ruée sur les cadeaux de Noël, faut-il s'attendre à une ruée sur les tests Covid ? La tentation est grande pour être sûr de ne pas contaminer ses proches au moment des fêtes de fin d'année. Mais l'OMS redoute qu'un résultat négatif ne se fasse au détriment des gestes barrières qui doivent, dit l'agence, rester la norme pendant toute cette période.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Le mouvement n'est pas encore massif. Mais un peu partout en Europe, l'intérêt pour les tests PCR ou antigéniques augmente en même temps que les fêtes se rapprochent. Pour certains, c'est l'assurance de pouvoir passer un Noël en famille sans trop s'inquiéter des conséquences sanitaires.

Fausse bonne idée, dit le ministre français de la Santé qui craint autant un engorgement des laboratoires que le faux sentiment de sécurité procuré par des tests qui sortiraient négatifs. C'est également l'avis du chef des opérations d'urgence à l'OMS Mike Ryan : « Ce qu'il nous faut c'est plus de tests, pas moins. Mais quand vous vous faites tester négatif un jour, ça ne veut pas dire que vous serez négatif le lendemain. Donc tester plus pour trouver plus de personnes contaminées, pas de problème. Mais se baser sur un seul test pour décider ce que pouvez faire ou qui vous pouvez voir juste après, ça c'est problématique. »

L'exercice de communication est particulièrement difficile, après des mois passés à marteler le slogan tester, tracer et isoler. En Grande-Bretagne, les autorités vont d'ailleurs lancer des tests massifs pour les adolescents juste avant les fêtes, même s'ils ne sont pas symptomatiques. Plus de tests vaut mieux que pas de tests du tout, dit l'OMS. A condition que la distanciation sociale et les masques restent la norme et pas l'exception.

♦ Pourquoi l’aération en lieux clos est un moyen de prévention important ?

Le nouveau coronavirus continue de circuler activement presque partout dans l’hémisphère nord. Pour s’en prémunir, il y a ces fameux gestes barrières : port du masque, distance physique, lavage des mains et, il ne faut pas l’oublier : l’aération, une mesure que certains pays, comme l’Allemagne, mettent en exergue depuis plusieurs mois. En France, ce n’est que mi-octobre, lors d’un discours, que le président de la République l’a soudainement ajoutée aux gestes barrières.

Eternuer, tousser, mais aussi parler, chanter, et respirer : autant d’actions qui provoquent l’émission de gouttelettes. Elles sont de différentes tailles, même si elles sont toutes minuscules. Francis Allard est physicien et professeur émérite à l’université de la Rochelle... Ecouter le reportage Valérie Cohen

