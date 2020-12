Covid-19: vers un durcissement des mesures en Allemagne?

La place vide devant la porte de Brandbourg à Berlin, le 21 mars 2020, alors que le gouvernement avait demandé aux citoyens de rester à la maison. AP - Markus Schreiber

Texte par : RFI

L'Allemagne faisait figure depuis le début de la pandémie de bon élève de la classe avec un bilan global plus positif que dans d'autres pays. Mais les mesures adoptées pour lutter cet automne contre la deuxième vague de Covid-19 n'ont pas porté leurs fruits. Une nouvelle rencontre ce dimanche 13 décembre entre la chancelière Angela Merkel et les régions va très probablement conduire à l'adoption de mesures rappelant celles plus dures au printemps.