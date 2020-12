Suisse: une situation critique et des mesures anti-Covid peu restrictives

En matière de lutte contre le Covid, les bons élèves d'hier ne sont pas toujours ceux d'aujourd'hui. Au printemps, la Suisse faisait partie des pays européens qui s'en tiraient le mieux. Aujourd'hui, le pays affiche l'un des pires bilans sur le continent. Depuis quelques jours, les contaminations repartent même à la hausse sans que le gouvernement ne serre véritablement la vis.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Un pas en avant, un pas en arrière : c'est un peu la stratégie suisse pendant la deuxième vague. Les autorités avaient pourtant prévenu qu'elles allaient sévir avant finalement d'annoncer une série de restrictions à géométrie variable.

Les magasins, les restaurants et les bars doivent par exemple fermer après 19h. Mais ils peuvent rester ouvert dans les cantons où le virus circule moins. Le ministre de la Santé, Alain Berset, s'inquiète d'un certain relâchement dans les gestes barrières. Mais il réfute l'idée selon laquelle la Suisse serait laxiste.

« Au mois de mars, au mois d'avril tout le monde a applaudi le personnel de santé et maintenant que le personnel de santé souffre beaucoup plus qu'à l'époque, ce qui semble plus important c'est de courir au restaurant ou dans les magasins, a-t-il déclaré. Il faut vraiment faire attention. Et nous, on prend toutes ces décisions pour ne jamais se retrouver devant un mur où il n'y a plus de possibilités qui s'offrent à nous. »

Le paradoxe est que la Suisse est à la fois l'un des pays européens avec les plus mauvais indicateurs et aussi l'un de ceux où les mesures sont les moins restrictives. La raison se trouve en partie dans le système fédéraliste suisse.

D'après des économistes de l’École polytechnique fédérale de Zürich, les pays avec un système fédéral s'en sortent pourtant mieux face à la pandémie. C'est le cas de l'Allemagne qui compte en proportion quatre fois moins de contaminations que la Suisse. À la différence qu'en Suisse, la coopération entre le gouvernement fédéral et les cantons ressemble plus à une compétition où chacun se renvoie la balle de la gestion de l'épidémie.

