Accord post-Brexit: les négociations vont finalement continuer

Les négociateurs du Brexit vont finalement jouer les prolongations. A l'issue d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce dimanche la poursuite des discussions sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à l'issue de la période de transition le 1er janvier 2021. Rien ne dit malgré tout qu’une percée s’est opérée ce week-end.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Les négociations, c’est donc reparti pour un tour mais pour combien de temps ? Aucune date butoir n’a cette fois été fixée et la seule échéance qui compte désormais c’est la fin de la période de transition, le 31 décembre. Y-a-t-il eu une avancée, même infime, qui pourrait expliquer cette nouvelle tentative ?

Le fait que Londres et Bruxelles aient publié un communiqué conjoint qui parle d’un échange « utile et constructif » pourrait le laisser croire. Mais de là à y voir une réelle dynamique pouvant mener à un accord, c’est un pas que n’ont franchi ni les Européens ni Boris Johnson ; le Premier ministre a d’ailleurs tenu à le répéter à la télévision britannique : « Il est possible de trouver un accord, mais nos positions restent encore très éloignées sur des points-clés : le Royaume-Uni ne peut pas être enfermé dans l’orbite réglementaire de l’UE et nous devons évidemment reprendre le contrôle de nos pêcheries. Nous allons continuer à essayer, mais en attendant, préparons-nous, avec confiance, à commercer le 1er janvier selon les règles de l’OMC, s’il le faut. »

Ce n’est pas tout à fait le ton d’un dirigeant qui s’apprête à conclure un accord, peut-être pour maintenir la pression sur l’UE et lui arracher une concession de dernière minute, au grand dam des entreprises britanniques qui réclament, en pleine panique désormais, une issue claire.

► À lire aussi : Brexit, ce qui bloque toujours: la pêche, la concurrence et le règlement des différends

Le chaos, il est déjà en train d’arriver…. Isabelle Maître, représentante de la Fédération nationale des Transports routiers à Bruxelles. Ariane Gaffuri

