Haribo, une marque centenaire qui rend les enfants heureux… et aussi les adultes

De notre correspondant à Berlin,

C’est dans une arrière-cour de Bonn, au bord du Rhin, que Hans Riegel lance le 13 décembre 1920 avec sa femme Gertrud une petite entreprise de fabrication de bonbons. Haribo (Hans Riegel Bonn) est né. Le capital de départ se compose d’un sac de sucre, d’une bouilloire en cuivre, d’une table en marbre, d’un tabouret, d’une cuisinière et d’un rouleau.

Hans Riegel lance deux ans plus tard un nouveau produit devenu depuis légendaire : un ours de gomme que madame livre à vélo dans les premiers temps d’après la légende. Ils sont plus grands que ceux que nous savourons aujourd’hui et ils sont aussi plus tendres car ils sont fabriqués à l’époque avec de la gomme arabique et non de la gélatine.

De l'ours à la réglisse

L’entreprise se développe. En 1925, elle diversifie ses produits avec des bonbons à base de réglisse. Un réseau de distribution à travers toute l’Allemagne se met en place. La renommée des petits nounours s’étend. La société crée en 1935 un slogan et une mélodie toujours utilisés 85 ans plus tard : « Haribo macht Kinder froh ». « Haribo rend les enfants heureux ». Plus tard, on rajoutera « und Erwachsene »… « Et aussi les adultes ».

Cela donne en français : « Haribo, c’est beau la vie – pour les grands et pour les petits ». L’empereur Guillaume II en exil aux Pays-Bas depuis 1918 est un fan. Sa majesté laisse derrière elle un bon mot : « Les ours Haribo sont ce que la république a produit de mieux ».

Haribo pâtit de la Seconde guerre mondiale. En 1945, l’entreprise a perdu de sa superbe. Il y a vingt ans, elle se voit accusée d’avoir employé des travailleurs forcés étrangers ce que la société a toujours démenti. Elle refuse de ce fait de s’associer à un fonds d’indemnisation créé pour les personnes concernées.

Hans Riegel meurt subitement à 51 ans en mars 1945. Sa femme reprend les rênes de l’entreprise avant que ses deux fils qui étaient prisonniers de guerre ne reviennent de captivité et la remplacent l’année suivante. Hans Riegel Junior restera 67 ans à la tête de la société familiale, jusqu’à sa mort à 90 ans en 2013, un record. La troisième génération a pris le relais depuis.

Miracle économique de l’Après-guerre

L’Après-guerre et le miracle économique allemand favorisent l’expansion d’Haribo qui ne s’est pas démenti jusqu’à aujourd’hui. L’entreprise qui compte 30 salariés en 1946 en emploie 1 000 quatre ans plus tard ! Ils sont aujourd’hui 7 000 dans 25 pays. La société familiale très discrète sur ses comptes fait d’après les estimations un chiffre d’affaires de trois milliards d’Euros par an. Elle dispose de 16 sites de production d’où sortent chaque jour 160 millions de petits ours. Une usine est en construction aux États-Unis et doit permettre de renforcer l’implantation de la marque sur le marché américain. L’Asie est aussi une zone où Haribo compte se développer.

L’expansion de Haribo n’a pas seulement consisté dans la conquête de nouveaux marchés. L’entreprise a repris durant les dernières décennies des concurrents dans différents pays. Cela a été le cas en France où les fraises Tagada, inconnues en Allemagne, ont été lancées. La palette des produits Haribo s’est élargie : 300 en Allemagne, près de 1 000 dans le monde entier… Même si les ours restent près d’un siècle après leur lancement le produit phare de la marque. La palette de couleurs s’est élargie. Le contenu aussi avec une version végétarienne ou cachère, ou moins de sucre.

Leur notoriété en Allemagne atteint 99% d’après l’entreprise. Pendant un quart de siècle, une vedette de la télévision germanique Thomas Gottschalk a vanté leurs mérites dans des spots publicitaires que tout le monde connaît. Le slogan de Haribo qui « rend les enfants heureux » a le taux de notoriété le plus élevé en Allemagne d’après un sondage mené par une chaîne de télévision privée. L’image de bonheur des figurines comme le plaisir fugace qu’elles procurent en font un produit culte de Hambourg à Munich mais également au-delà.

