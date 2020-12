Pologne: une nouvelle marche des partisanes de l’IVG «pour la liberté»

En Pologne, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la capitale Varsovie. Un rassemblement contre le parti conservateur Droit et justice au pouvoir, un mois et demi après le début d’une mobilisation inédite, suite à la décision d’interdire presque entièrement l’avortement dans le pays. Ce dimanche, les organisatrices ont appelé à une « marche pour la liberté ».

De notre correspondante à Varsovie, Sarah Bakaloglou

Magdalena a cousu un éclair rouge sur son manteau, symbole de la contestation contre le gouvernement. Pour cette actrice, née dans les années 1980, à la fin de l’époque communiste, la situation actuelle est intolérable.

« Notre pays était devenu libre durant toutes ces dernières années. Je ne peux ni supporter, ni comprendre la situation actuelle, dit-elle. Je me rappelle de mes parents qui me racontaient quand ils manifestaient à l’époque communiste, et aujourd’hui, on doit le faire de nouveau ! On avait avancé pourtant, on est entré dans l’Europe, on avait tout ce pourquoi nos parents se sont battus ! »

« La liberté n’est pas garantie pour toujours »

Un peu plus loin, un cordon impressionnant de policiers bloque le cortège, qui change alors d’itinéraire. Une marche pour la liberté en souvenir aussi de l’instauration de la loi martiale le 13 décembre 1981 par le régime communiste. Une période sombre dont se rappelle très bien cette Polonaise d’une cinquantaine d’années.

« Je pense que les jeunes qui participent à ces manifestations aujourd’hui réalisent que la liberté n’est pas garantie pour toujours, et qu’ils doivent se battre pour. Et dans un sens, je suis contente qu’ils reçoivent cette leçon », estime-t-elle.

D’autres rassemblements ont aussi eu lieu dans plusieurs villes du pays.

