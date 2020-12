Brexit: les entreprises britanniques exaspérées par l'incertitude

Les entreprises britanniques ont salué l’annonce de la poursuite des négociations dans l’espoir de trouver un accord commercial à la fin de la période de transition le 31 décembre. Mais elles ont aussi exprimé leur frustration face aux effets provoqués par l’incertitude actuelle.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Que ce soit le secteur automobile, les agriculteurs ou les PME, l’attente, voire le chaud et le froid que souffle le gouvernement britannique sur l’issue de ces négociations est de plus en plus intolérable. Ces derniers temps, ils expliquent être bombardés de messages officiels leur demandant d’être prêts avant le 1er janvier, mais prêts à quoi répondent-ils, complètement exaspérés, alors que de nombreux blancs demeurent pour remplir les futures déclarations de douane et qu’ils ne savent même pas s’il y aura des taxes et quotas additionnels en cas de no deal.

Finir le « boulot »

Dimanche, après l'annonce de la poursuite des négociations, les organisations qui les représentent ont réagi les unes après les autres pour exprimer un certain soulagement : l’Association des fabricants automobiles a salué « l’engagement des deux parties à tenter de sortir de l’impasse politique », mais a prévenu que les négociateurs devaient « finir leur boulot et trouver sans retard un accord dont toute l’industrie avait désespérément besoin ».

Appel à la conclusion rapide d'un accord

Le patronat et la Chambre de commerce britanniques ont été moins diplomatiques et critiqué des prolongations à la fois « frustrantes et coûteuses ». Leurs responsables appellent, comme d’ailleurs l’ensemble des partis d’opposition politiques, à la conclusion rapide d’un accord comme l’avait promis Boris Johnson à son arrivée au pouvoir il y a tout juste un an.

