Des survivants du drame de Tchernobyl témoignent, dix ans après la fermeture de la centrale nucléaire

Au total, près de 600000 «liquidateurs» ont été mobilisés à Tchernobyl sur plusieurs années après la catastrophe de 1987, dont seulement un tiers a survécu. Oleg Veklenko

Le 15 décembre 2000 la centrale nucléaire de Tchernobyl fermait, 14 ans après la plus grave catastrophe de l'humanité. Le 26 avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale Lénine en Ukraine explose. Un incendie fait rage et des quantités énormes d’éléments radioactifs sont projetées dans l’atmosphère, contaminant une grande partie de l’Europe. Plus de 250 000 personnes ont été évacuées tandis que des milliers de « liquidateurs et liquidatrices » tentaient de contenir les retombées radioactives. Ceux qui sont toujours en vie souffrent d'importantes séquelles physiques et psychologiques.