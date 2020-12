Le Royaume-Uni, préoccupé par une mutation du coronavirus, passe au niveau 3 d'alerte

Le ministre britannique à la Santé, Matt Hancock, lors d'un point de presse sur le coronavirus, à Downing Street, ce lundi 14 décembre. AP - Tolga Akmen

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les autorités sanitaires britanniques ont recensé de nombreux cas d’une nouvelle variante du Covid ces derniers jours dans le sud-est de l’Angleterre. Les premières analyses suggèrent que cette mutation se répand plus rapidement et le gouvernement a décidé de faire passer Londres et certaines régions environnantes sous le plus haut niveau d’alerte.