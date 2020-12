Les Brexiters campent sur leurs positions, les habitants de Douvres sont inquiets

La région du Kent, aux portes de l’Europe, avait voté à 59 % en faveur du Brexit. Quatre ans et demi plus tard, le départ de l’Union européenne est sur le point de se réaliser dans des conditions encore inconnues Et si le chaos annoncé au sein de Douvres, dernier bout d’Angleterre avant la France, inquiète bon nombre d'habitants de la ville, les Brexiters, eux, ne regrettent toujours pas d’avoir choisi de sortir de l’Union. Reportages.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Douvres, Chloé Goudenhooft

Pour les habitants de la ville de Douvres, les embouteillages sont courants et certains opposants à l’Union européenne refusent d’y voir un problème propre au Brexit, comme l’explique cette anglaise aux cheveux blanc neige : « Le trafic à Douvres, chaque fois que les Français font grève et bloquent le port, il y a des queues, rien de nouveau. »

Si elle reconnaît que les premiers mois seront difficiles, elle est sûre que ces problèmes ne dureront qu’un temps : « ll y aura quelques années de bouleversement, quand les choses changent, vous savez, vous devez vous adapter. Mais tout ira bien. Long ou moyen terme, tout ira absolument bien. »

Cette commerçante du centre-ville, quant à elle, ne comprend pas que la sortie de l’Union européenne ne soit pas encore effective : « J’adore la France et j’adore les Français, je les adore, mais je pense que nous avons besoin d’être indépendants. Je fais partie de ceux qui pensent qu’on doit être indépendant et je pense qu’on doit sortir. Je ne crois pas qu’on devrait s’asseoir à la table à se faire dicter des choses. On devrait juste partir. »

Ces Brexiters s’inquiètent même que les négociations se prolongent en 2021 et espèrent que la promesse de Boris Johnson sera bien tenue à la fin du mois.

♦ L'inquiétude gagne les habitants de Douvres

La ville de Douvres est la porte du Royaume-Uni vers l’Europe. La ville a toujours connu des problèmes de trafic. Les embouteillages varient en fonction des grèves d’un côté ou de l’autre de la Manche et à cause du vent. Mais depuis quelques semaines, les conducteurs sont confrontés à l’afflux de livraison causé par les entreprises qui font des stocks avant la fin de la période de transition.

« L’autoroute principale depuis Londres, Ashford et jusqu’à Douvres est encombrée, déplore une femme. On ne peut pas rentrer et sortir de la ville. »

Qu’un accord soit conclu ou non entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, les habitants de la ville s’inquiètent déjà de la façon dont ils vont devoir gérer leur quotidien à partir du 1er janvier 2021 : « Ce que je sais, c’est que ce sera un problème pour aller à l’école et pour aller à Canterbury, dit ce père de famille. Le bus pour aller à Canterbury aura du retard. On devra probablement partir plus tôt et se lever plus tôt pour arriver à l’école à l’heure. »

Les autorités de la ville de Douvres ont mis en place une opération appelé Brock pour organiser le trafic autour du port en cas d’encombrement lié au Brexit. L’objectif serait de permettre aux habitants de la ville de circuler quoi qu’il arrive. Un test a été mis en place sur quatre jours, mais les habitants de la ville ne semblent pas avoir été convaincus.

♦ « Plus de queues, plus d’attentes, plus d’heures pour les chauffeurs »

Avec l’attente d’une annonce sur une sortie de l’Europe avec ou sans accord, de nombreuses interrogations demeurent. David Hurst est un agent douanier qui travaille au port de la ville. Il explique n’avoir reçu aucune indication particulière.

« Je fais les importations et les exportations des entrées en douane, l’administration pour les biens à l’arrière des camions. Ne restent que deux ou trois semaines et nous n’avons toujours pas d’instruction sur la marche à suivre. Ça va être drôle. Oui, nous sommes tous préoccupés parce que nous ne savons pas. Et avec le gouvernement qui ne conclut toujours pas d’accord, nous ne savons pas comment ça va marcher. Le trafic sur les routes sera le problème à cause de la paperasse supplémentaire pour les camions qui entrent et qui sortent. La semaine dernière, on avait des queues de poids lourds sur la M20, pratiquement toute la semaine. Et ça, c’était avant même que le Brexit n’arrive. Donc avant d’avoir des problèmes, on avait déjà des files d’attente et je pense qu’il y en aura encore plus après le Brexit. Plus de queues, plus d’attentes, plus d’heures pour les chauffeurs. »

C.G.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne