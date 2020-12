Report du forum Iran-Europe suite à l'exécution de Rouhollah Zam

Il n'y aura pas d'échange sur les interactions commerciales entre l'Iran et l'Europe. Suite à l'exécution de l'opposant iranien Rouhollah Zam samedi 12 décembre, la diplomatie française a annoncé qu'elle ne participerait pas au Business Forum Iran-Europe qui devait commencer ce lundi 14 décembre. A ses côtés, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ont pris la même décision, suivant ainsi le mouvement sur les réseaux appelant au boycott de ces rencontres économiques.

C'est « l’exécution barbare et inacceptable du journaliste Rohollah Zam » qui a poussé la France et d'autres pays européens à se retirer du forum sur les échanges commerciaux entre l'Iran et l'Union européenne. Des rencontres qui ont été finalement entièrement reportées.

Rouhollah Zam a été pendu samedi en Iran. Il avait été reconnu réfugié politique en France. Il était poursuivi par l'Iran notamment pour son rôle dans la vague de manifestations en décembre 2017. Il avait couvert le mouvement depuis la France sur sa chaîne Amadnews, diffusant des images des manifestations et publiant aussi les comptes en banque de l'ancien chef du pouvoir judiciaire iranien Sadegh Larijani.

Il avait finalement été arrêté il y a un peu plus d'un an en Irak par les gardiens de la révolution qui accusent l'opposant d'être dirigé par le renseignement français et soutenu par les services secrets américains et israéliens.

Dimanche, Téhéran avait convoqué les ambassadeurs allemands et français les accusant d'ingérence dans les affaires intérieures iraniennes. L'Union européenne et Paris ont en effet rapidement condamné l'exécution de Rouhollah Zam. Ils ont rappelé leur opposition à la peine de mort et appelé les autorités iraniennes à cesser d'avoir recours à des aveux télévisés pour établir et démontrer leur culpabilité.

