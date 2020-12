Covid-19: l’hôtellerie et la culture fustigent de nouvelles restrictions en vigueur à Londres

Des passants se promènent dans Carnaby Street à Londres le 15 décembre 2020. AP - Matt Dunham

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Londres et plusieurs régions du sud-est de l’Angleterre sont désormais passées dans le niveau 3, le niveau d’alerte le plus élevé pour encore une fois tenter de freiner une montée des cas de Covid-19. Cette décision prise à la hâte par le gouvernement en début de semaine signifie à nouveau de nombreuses fermetures et restrictions et elle a provoqué la consternation des secteurs de l’hôtellerie et de la culture.