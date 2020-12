Haut-Karabakh: l'Arménie et l'Azerbaïdjan entament un premier échange de prisonniers

Soldats arméniens le long de la route près de la frontière entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, dimanche 8 novembre 2020.

Un fragile espoir de règlement politique apparaît autour du Haut-Karabakh. En libérant chacun des prisonniers, Bakou et Erevan donnent des signes concrets de bonne volonté.

Avec notre correspondant à Bakou, Emmanuel Grynszpan

34 jours après l’arrêt des combats, on assiste aux premiers signes de réconciliation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Lundi soir, des prisonniers de guerre ont été échangés selon la formule tous contre tous.

44 prisonniers arméniens ont pu rentrer chez eux contre 14 azerbaïdjanais. Ce sont les forces de maintien de la paix russe qui ont servi d’intermédiaire et les prisonniers ont franchi les frontières par les airs à bords d’avions russes.

Mais de gros doutes persistent sur la formule tous contre tous. Un officiel arménien affirme que l’Azerbaïdjan détenait 100 prisonniers début décembre. De plus, un grand nombre de soldats sont toujours portés disparus, notamment côté arménien, car de nombreux soldats ont disparus lorsque les troupes d’Erevan ont battu en retraite face à l’offensive azerbaïdjanaise.

D’un autre côté, une source humanitaire à Bakou a confirmé mardi à RFI que la liste des prisonniers de guerre allait encore s’allonger car une poche arménienne a été reprise ce week-end par l’armée azerbaïdjanaise.

Parallèlement, Bakou a annoncé lundi l'arrestation de quatre militaires azerbaïdjanais, deux étant accusés d'avoir « insulté les corps de soldats arméniens morts pendant les hostilités » et les deux autres d'avoir « détruit des pierres tombales appartenant à des Arméniens dans un cimetière » situé dans la zone où se menaient les combats. Une enquête a été ouverte et le Parquet azerbaïdjanais a dénoncé des actes « inacceptables et contraires à la mentalité du peuple azerbaïdjanais ».

